Iniciativa esperanzadora

El Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE) firmó acuerdo de cooperación con La Fundación SHE IS, entidad que, desde Colombia sostienen una alianza con el Space Center de la NASA, para impactar la vida de niñas en Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador que rompen los paradigmas de la pobreza.

La apuesta fundamental es empoderarlas, motivarlas e inspirarlas para que sean icono y modelo a seguir de millones de niñas.

Este programa cuenta con una línea de inmersión en las instalaciones del Space Center de la NASA. en Houston, con una previa preparación virtual y otra línea netamente virtual.

En el año 2021 lograron un primer caso de éxito, siendo históricamente la primera tripulación de 31 niñas colombianas que viajó a las instalaciones de la NASA.

Les respaldan más de 22 empresas y organizaciones y se apuesta al apoyo de las empresas y organizaciones de República Dominicana.

El programa “Ella es Astronauta” con inmersión académica, es un programa que se desarrolla por 5 meses con clases previas a la inmersión, finalizando el curso visitarán las instalaciones del Space center de la NASA, en Houston, por 5 días donde recibirán un currículum y plan de estudios para realizar actividades de formación, interactuar con astronautas y llevar a cabo su graduación en Houston.

Se asignó un cupo de 15 niñas mínimo en la misión del 2022, siendo la primera misión que se realizará en República Dominicana, donde serán seleccionadas las tripulantes de las principales provincias del país.

La fundación SHE IS lanzó la convocatoria para elegir 15 niñas de todo el país. Dentro de esta experiencia iniciarán con las siguientes etapas: Por 5 meses recibirán los cursos y experiencias impartidas por el Space Center de la NASA, SHE IS y aliados del programa, entre ellos conocerán casos de éxito, campamentos virtuales etc.

Cada integrante recibirá una herramienta tecnológica y un manual de uso adecuado y seguro de la misma (se debe firmar un compromiso del manejo responsable de la herramienta).

Elaborarán su proyecto de emprendimiento STEAM, se certificarán como participantes del programa y obteniendo habilidades hacia el desarrollo STEAM.

