Instituto Técnico Superior Comunitario garantiza empleabilidad para sus alumnos

Miembros del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), encabezado por el rector José Ramón Holguín en compañía del director de El Día, José Monegro.

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) está preparando personas en áreas con vacantes en el mercado laboral por lo que sus alumnos logran conseguir empleo en lo que se formaron, incluso antes de culminar los estudios.

Así lo aseguró este miércoles el rector José Ramón Holguín durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde sostuvo que, según la percepción de los directores de escuelas del ITSC, la empleabilidad está sobre el 99 por ciento.

De acuerdo con lo mencionado con el rector, las áreas con más alta demanda de empleos disponibles son: Mecánica Automotriz, Tecnologías de Manufactura, Electricidad, Imágenes Médicas y Enfermería.

El rector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) José Ramón Holguín.

Sin embargo, la vicerrectora académica Silvana Gálvez destacó que el área de artes, conformada por Diseño de Modas, Diseño Gráfico, Fotografía, Diseño de Interiores y Producción de Eventos, es donde mayormente los alumnos deciden emprender, como también en Desarrollo de Software y Gastronomía.

“Nosotros tenemos muchas de las jóvenes que ya están haciendo pues mucha dinámica a nivel de las redes sociales, que están incluso enseñando a otras mujeres a cómo rediseñar su casa y todo lo demás. Entonces, el área de las artes es una de las que más tiene vocación de emprender”, añadió Gálvez.

En el encuentro también estuvo la vicerrectora de Vinculación, Lineed Bruno; el vicerrector de Innovación, Desarrollo e Investigación, Francis Castro y el director administrativo Herber Castillo.

La casa del talento

Sin importar edad ni nacionalidad, el llamado Instituto Técnico de San Luis tiene las puertas abiertas para quienes quieren hacer de su talento, su profesión, tal como lo establece su eslogan, con tan solo ser bachiller, poseer documentos de identidad y aprobar las pruebas de admisión.

“No dejamos a nadie fuera”, afirmó el rector al explicar que si una persona reprueba su examen de admisión o luego de ingresar mantiene un índice bajo, le brindan acompañamiento para reforzar y logren ser egresados del ITSC. “No excluimos a nadie. Todo el mundo tiene la oportunidad y a todos los acompañamos en ese proceso nuevo de construcción de oportunidades”.

“Todo el que tiene talento para algo, tiene una casa. Todo el que quiera desarrollar su talento, no importa la edad, tiene su casa aquí. Todo el que quiera aportar con un futuro distinto en su propia vida o a nivel de país, también tiene su lugar”, expresó Holguín.

Estudiantes en aumento

Silvana Gálvez, vicerrectora académica, dijo que la matrícula de estudiantes ha aumentado significativamente pasando de los 2,500 estudiantes que encontraron al principio de la nueva gestión a incrementar a 5, 636 alumnos activos.

Silvana Gálvez, vicerrectora académica del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).

Entre las 7 áreas del conocimiento que conforman su oferta curricular, indicó que la de mayor matricula es el área de salud con 2,111 estudiantes entre Higiene Dental, Mecánica Dental, Imágenes Médicas y Enfermería. Al área de salud le continúa informática y turismo con la mayor cantidad de alumnos.

“Estamos formando los jóvenes para el futuro, para empleos que ya se necesitan y por eso es que nuestro nivel de empleabilidad es tan alto”, manifestó.