El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Adolfo Pérez, explicó este miércoles que decidió retirar el proyecto de suplementación con gomitas multivitamínicas debido al debate generado en la sociedad, especialmente por los precios. Para la planificación del proyecto, se estableció un costo total estimado de 151,200,000 pesos y un tope máximo de 18 pesos por unidad.

Durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el director aseguró que, apegado a la característica del gobierno de escuchar a la gente, decidió cancelar el proceso con el propósito de realizar mejoras al procedimiento de contratación.

«Si hemos podido ver un rasgo característico de este gobierno, es que este es un gobierno que escucha y yo también soy un servidor público que escucha. Si cualquier proceso que nosotros lanzamos se somete al escrutinio de la gente y la gente tiene observaciones, nosotros escuchamos y de inmediato actuamos», dijo.

Manifestó que el proyecto, que busca intervenir nutricionalmente a estudiantes del sector público de los niveles inicial, primario y secundario, fue retirado con el fin de evaluarlo con mayor profundidad junto a una mesa técnica más amplia.

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“Hemos retirado el proyecto para evaluarlo, estudiarlo a profundidad, crear una mesa técnica mucho más amplia y robusta, identificar las oportunidades de mejora y actuar en consecuencia”, comentó.

Foto de referencia de gomitas multivitamínicas. Fuente externa

Crean mesa técnica para evaluación

Señaló que se creó una mesa técnica integrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Sociedad Dominicana de Pediatría y la Sociedad Dominicana de Nutrición.

Asimismo, indicó que también fueron invitados el Colegio Médico Dominicano (CMD), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Educación (MINERD).

Explicó que el objetivo es verificar la pertinencia o no de este tipo de suplementos y garantizar que los resultados tengan los mayores niveles de legitimidad frente a la sociedad.

“Tenemos un compromiso con la salud y la alimentación de los estudiantes, especialmente con aquellos en condiciones vulnerables, para garantizar una suplementación adecuada que contribuya a mejorar el aprendizaje”, expresó.

El equipo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), encabezado por su director, Adolfo Pérez, durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Foto: José de León

Inabie defiende programas de nutrición

Según explicó, el proyecto de las gomitas multivitamínicas surgió del Departamento de Salud y Nutrición del Inabie, dirigido por un pediatra, con el propósito de fortalecer la alimentación escolar.

«Nosotros ya estamos dando desayuno y almuerzo de calidad; dar también suplemento favorece y mejora de manera significativa los servicios que el inabie ofrece en cuanto a la alimentación escolar», manifestó.

Pérez aseguró que la institución no solo trabaja en uniformes y alimentación, sino también en nutrición, con un equipo de especialistas y programas activos en las escuelas.

Destacó que realizan mediciones de talla y peso, desarrollan programas de suplementación proteica y ejecutan jornadas de desparasitación, control de piojos, así como atención en salud auditiva, visual e integral.

El equipo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), encabezado por su director, Adolfo Pérez, durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Foto: José de León

Señaló que existe una población identificada de 70 mil niños con situaciones de desnutrición, a quienes están dirigidas estas iniciativas.

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En el encuentro también estuvo presente el subdirector Gilberto Santana; la directora jurídica Alexandra Coronado; la directora de planificación Jennifer Polanco; el director de tecnología, Philips Contreras; la encargada de salud, la doctora Ana Zabala; el director de servicios estudiantiles, Omar Brito; y la directora de Comunicaciones, Josel Herrera.