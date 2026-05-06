El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, recordó que en el año 2022, debido a la crisis económica internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, los partidos aceptaron voluntariamente una reducción del 50% de su presupuesto para colaborar con el Estado.

Sin embargo, denunció que este recorte extraordinario se ha mantenido de forma injustificada, afectando la operatividad de las estructuras políticas.

Pujols advirtió que el Gobierno ha adoptado una conducta que debilita la democracia y atenta contra la estabilidad del sistema de partidos.

Según el dirigente, los recientes llamados al consenso por parte del oficialismo carecen de seriedad y han sido utilizados únicamente para generar un impacto en la opinión pública, sin que existan propuestas concretas o convocatorias formales sobre la mesa.

Pujols cuestionó la sinceridad de las autoridades al señalar que, aunque se habla de diálogo en los medios, en la práctica no ha habido una invitación real a una cumbre política.

Valoró como un gesto de apertura que los partidos de oposición accedieran a recibir a los representantes gubernamentales, pero lamentó que esta actitud proactiva no haya sido correspondida con un proceso institucional serio, calificando las acciones del Ejecutivo como simples estrategias mediáticas.

PLD denuncia asfixia

Pujols señaló la asfixia económica que, a su juicio, se intenta imponer a las organizaciones políticas. El secretario general del PLD reiteró que, conforme a la ley vigente, los partidos ya reciben menos recursos durante los años no electorales.

No obstante, señaló que el Gobierno pretende sumar nuevos recortes a la reducción del 50% que ya se viene aplicando desde hace dos años. «Hoy los partidos están recibiendo la mitad de los recursos que les corresponden, y ahora el Gobierno pretende volver a reducir ese monto», declaró el dirigente.

Finalmente, Pujols aseguró que estas decisiones no son aisladas, sino que evidencian una intención deliberada de generar condiciones de desigualdad y asimetría en el escenario político.

Según el vocero peledeísta, al limitar la capacidad operativa de la oposición a través del ahogamiento financiero, el oficialismo busca debilitar el contrapeso democrático y vulnerar el equilibrio necesario para el funcionamiento del sistema de partidos en el país.