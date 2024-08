Resalta cambios y mejoras del Código Penal

Santo Domingo.- El presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el Código Penal, Alexis Jiménez, aseguró este miércoles que la pieza ha mejorado en más de un 50 por ciento, destacando que contiene una política eficiente para combatir la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción y una justa administración de la justicia.

Alexis Jiménez. / Foto: Manolito Jiménez

“Los cambios y mejoras que se han dado son del cielo a la tierra. Nosotros tenemos hoy uno de los mejores códigos de América Latina para combatir la delincuencia porque esos tipos penales no todos los códigos los tienen”, manifestó el diputado por la provincia Santo Domingo.

Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio señaló que el Código se ha avanzado de tal manera que quienes asuman la comisión especial “puedan darle salida rápido” en una próxima legislatura, aunque advirtiendo sobre algunos aspectos para una ley especial.

Agregó que al tratarse de una pieza tan importante, se debe dar a conocer y educar sobre la misma antes de ingresar al sistema, por lo que exhorta la participación y escucha de la ciudadanía.

Miembros de la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el Código Penal durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. / Foto: Manolito Jiménez

Partidos políticos

Los legisladores Rafaela (Lila) Alburquerque y Ramón Bueno coincidieron en que el país no tiene un Código Penal por la falta de voluntad e interés de parte de los partidos políticos.

“Esto es un tema que si se lo dejan a los partidos políticos como responsables en los legisladores que están en el momento en el Congreso Nacional, va a seguir pasando el tiempo. Este tema debe llevarse a un escenario donde sea la población que decida. La sociedad debe pedirle esfuerzo a los partidos políticos, que son garantía del sistema democrático, para que pueda haber un Código Penal”, dijo Bueno.

Rafaela (Lila) Alburquerque. / Foto: Manolito Jiménez Rafael Bueno. / Foto: Manolito Jiménez

Por su parte, la legisladora confía en que el Código estará en “buenas manos” en la nueva legislatura y sostuvo que le hace falta promoción para mostrar al país los avances que logró la comisión especial actual.

Además, refirió que el Código no puede continuar deteniéndose por las 3 causales. “Algún día tenemos que terminarlo, esto no puede seguir así, el tema de las causales no puede tener el Código de la República Dominicana detenido, no es posible, no lo es”.

Responsabilidad

José Horacio Rodríguez. / Foto: Manolito Jiménez

El diputado por el Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, indicó que no es responsabilidad exclusiva del Congreso Nacional que el país tenga un Código Penal del siglo XIX.

Explicó que la pieza tiene 20 años discutiéndose bajo una responsabilidad compartida del poder ejecutivo, legislativo y del poder constitucional al ser observado y aprobado en varias ocasiones.

En el encuentro también estuvo el miembro Jesús Manuel (Sandro) Sánchez y el asesor Francisco Franco.