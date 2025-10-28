Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Consejo de Dirección del INTRANT (CODINTRANT) y la Comisión de Veedores avalaron la transparencia del proceso de contratación INTRANT-CCC-LPN-2025-0001, ejecutado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la instalación y operación del nuevo sistema integral de emisión de licencias de conducir.

El Comité de Compras del INTRANT elaboró un informe detallado sobre cada fase del proceso, el cual fue puesto a disposición de todos los presentes, permitiendo verificar cada etapa con claridad y reafirmando la transparencia de la contratación.

En la reunión de veeduría participaron el director general de la DGCP, Carlos Pimentel; el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison; el Consejo de expresidentes del Colegio de Abogados, encabezado por Miguel de la Rosa; así como representantes de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el decano José Constanzo, y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el vicerrector Arturo del Villar. También asistieron miembros del CODINTRANT, el Comité de Compras y Contrataciones y los peritos designados.

Durante la actividad, los participantes resaltaron la transparencia del proceso. Carlos Pimentel destacó que “el Estado debe agradecer el trabajo de los veedores, que ha sido una labor voluntaria, altruista y un compromiso real con la transparencia. El mayor aporte que han hecho a este proceso es la legitimidad y haber llegado a un proceso de esta envergadura sin ningún tipo de cuestionamiento jurídico es una señal de madurez institucional”.

Pimentel subrayó además que el logro fue posible gracias al compromiso de Milton Morrison y a la designación de un equipo técnico especializado, con el respaldo del CODINTRANT y del Consejo de Veedores.

Por su parte, Miguel de la Rosa calificó el proceso como “diáfano y transparente, con una prueba de concepto que demostró la calidad de conducción. Y lo más importante es que este proceso garantiza que la data permanezca siempre bajo control del Estado”.

Otros participantes coincidieron en la valoración positiva del proceso. La subsecretaria general de la Liga Municipal Dominicana, Mayrelin García, señaló que es “la primera vez que se logra dilucidar tanta información y data en un proceso de esta naturaleza”, mientras que el decano académico de la UNPHU, José Constanzo, afirmó que “cualquiera puede verificar lo realizado, y eso merece reconocimiento”.

El vicerrector del INTEC, Arturo del Villar, agregó que “ha sido un proceso abierto, transparente y lo que el país tanto necesita”.

El viceministro del MOPC, Fernando More, aseguró que “este proceso marca un hito, porque en cada etapa se ha convocado a los actores y se ha cumplido con la agenda de comunicación y acercamiento, generando confianza en el país”.

Por su parte, el viceministro de Interior y Policía, Edwin Féliz, describió el proceso como “jurídicamente blindado, gracias al trabajo riguroso del equipo legal del INTRANT”. Julio César De León, director del PREMAT del Ministerio de Salud Pública, destacó que “su conducción pulcra y cercana al Concejo ha permitido dar credibilidad a la institución”.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, señaló que este proceso simboliza “muchas horas de trabajo, aporte y compromiso, en medio de obstáculos e intereses adversos”.

Morrison agregó que “con este proceso, el Estado recupera su soberanía tecnológica en la emisión de licencias de conducir, y el INTRANT demuestra capacidad técnica y firmeza para actuar con transparencia frente a presiones externas”.

Actualmente, el procedimiento se encuentra en la fase de suscripción del contrato con el consorcio adjudicado, el cual será remitido a la Contraloría General de la República para su registro y habilitación de ejecución. El INTRANT indicó que los próximos pasos incluyen la firma y registro del contrato, así como el inicio del servicio, garantizando que el proceso cumpla con los principios de legalidad, transparencia, igualdad y eficiencia.

Con esta etapa, el INTRANT reafirma su compromiso con una gestión pública abierta, participativa y responsable, en apego a los estándares de transparencia y eficiencia en la administración pública.