INTRANT organiza primera carrera 5K por la Movilidad Sostenible 2025

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció la realización de la “Primera Carrera 5k por una Movilidad Sostenible”, que forma parte de la 8va edición de la Semana Nacional de Movilidad Sostenible 2025.

La carrera se celebrará el domingo 28 de septiembre, en el marco del Día Mundial sin Autos, como una invitación a la ciudadanía a vivir la ciudad de manera diferente: sin vehículos motorizados, con un entorno seguro y saludable, y con el espacio público abierto para la recreación colectiva.



La actividad tendrá lugar en la avenida Winston Churchill, la cual se transformará en un pulmón urbano libre de tránsito vehicular. Los participantes podrán caminar, trotar o correr en un recorrido de cinco kilómetros que abarcará desde la calle Heriberto Núñez hasta la calle Paseo de los Locutores, con incidencias en tramos de la avenida Abraham Lincoln, la avenida Roberto Pastoriza y la calle Max Henríquez Ureña.



El evento se desarrollará en horario de 6:00 de la mañana y contará con el apoyo de los organismos de seguridad. Asimismo, diversas instituciones públicas y organizaciones sociales se unirán a la jornada para acompañar a los corredores y promover la movilidad sostenible como un compromiso ciudadano.

Foros internacionales en Santo Domingo y Santiago

En el marco de la Semana Nacional de Movilidad Sostenible se realizará el martes 23 de septiembre un Foro de Movilidad en Santo Domingo. Ese mismo espíritu se trasladará a Santiago el viernes 26 de septiembre, cuando se realice el Foro de Movilidad con la Alcaldía de Santiago.

Experiencias internacionales y reciclaje innovador

El jueves 25 de septiembre se llevará a cabo la jornada “Experiencias Internacionales de Movilidad Urbana Sostenible”, con la participación de autoridades locales, diplomáticos y expertos internacionales.



Ese mismo día comenzará la iniciativa Moviclaje, a partir de las 7:00 a. m. en la sede principal del INFOTEP, que permitirá canjear botellas plásticas por tarjetas de transporte público.

Cooperación japonesa y acuerdos estratégicos

El viernes 26 de septiembre se celebrará la Segunda reunión del Comité de Coordinación Conjunta para el Proyecto de Gestión del Tránsito, en el marco de la cooperación con JICA.



Finalmente, el lunes 29 de septiembre a las 9:00 a. m. se llevará a cabo la firma del Memorando de Entendimiento para el Programa de Movilidad Urbana Sostenible en República Dominicana (PMUS-RD), que marca el inicio de la segunda fase de la cooperación conjunta de la Unión Europea y Francia a la modernización del transporte público en Santo Domingo y Santiago.

Compromiso con la ciudadanía

La 8va edición de la Semana Nacional de Movilidad Sostenible 2025 reafirma el compromiso del país con un modelo de transporte urbano más eficiente, inclusivo y respetuoso con el medioambiente, colocando al ciudadano en el centro de la transformación.



Además, cuenta con el respaldo de un amplio conjunto de instituciones públicas, organismos internacionales, sector privado y universidades que se han sumado a la causa de transformar la movilidad en el país.



Entre ellas se encuentran el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas (COMIPOL), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Policía Nacional (PN).



El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el Ayuntamiento de Santiago, y las alcaldías del Gran Santo Domingo: Santo Domingo Este (SDE), Santo Domingo Norte (SDN), Santo Domingo Oeste (SDO) y Los Alcarrizos.



También forman parte el Consejo para el Estratégico de Santiago (CDES), el Fideicomiso para el Desarrollo del Transporte Masivo (FITRAM), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Fondo de Inversión para la Movilidad Vial y el Transporte Terrestre (FIMOVIT), el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, los corredores de transporte privado y el Ministerio de la Juventud (MJ).



En el plano internacional, la Semana cuenta con el acompañamiento de la Unión Europea (UE), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el programa Euroclima, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la Alcaldía de Madrid, el Gobierno de los Países Bajos, la ciudad de Guadalajara y el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), quienes aportan cooperación técnica, financiera y experiencias innovadoras.



De igual forma, se suman empresas privadas y universidades nacionales, actores clave para garantizar que las acciones de movilidad sostenible se articulen con la sociedad, la academia y el sector productivo, fortaleciendo así el impacto de esta 8va edición.