Intrant impulsa cultura vial con la Primera Carrera 5K por la Movilidad Sostenible que Salva Vidas

Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) celebró este domingo la Primera Carrera 5K por la Movilidad Sostenible que Salva Vidas, en la que participaron más de 800 corredores y caminantes desde las 7:00 de la mañana, como parte de la 8va Semana Nacional de la Movilidad Sostenible y del Día Mundial Sin Autos.

La avenida Winston Churchill se transformó en un espacio libre de vehículos y en escenario de una gran jornada de deporte, cultura y conciencia vial. Familias completas, atletas y ciudadanos se unieron en una actividad que combinó ejercicio, educación y recreación, bajo el lema “Por la vida y la movilidad segura”. Los más pequeños también tuvieron su espacio con inflables, pintacaritas y juegos, lo que convirtió el evento en una auténtica fiesta familiar.

“Hoy no se trata solo de correr o caminar. Hoy decimos sí a la movilidad sostenible, sí a la vida y sí a la salud. Y lo más importante: decimos con fuerza ¡alto a los siniestros viales en la República Dominicana!”, expresó el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, al encabezar el acto, destacando que cada paso dado representa un compromiso con las generaciones presentes y futuras.

Entre las personalidades asistentes estuvieron el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani; el jefe de Cooperación de la Delegación de la UE, Melvin Asin; el general Jacobo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional; el general Pascual Cruz Méndez, director de la DIGESETT; y representantes de la Alcaldía del Distrito Nacional, Fernando Lloret y Natasha Laguar, quienes valoraron la iniciativa como un paso firme hacia la construcción de ciudades más seguras, humanas y sostenibles.

El éxito del evento fue posible gracias al apoyo de la Policía Nacional, DIGESETT, COMIPOL, DAEH, Alcaldía del Distrito Nacional, y a las empresas patrocinadoras Altice, Banco Popular, Evergo, Humano Seguros, Supermercado Bravo, Cervecería Nacional Dominicana, Distribuidora Corripio, Farmacia GBC, Café Santo Domingo, Cortés Hermanos, Vitasalud, Generate, Industrias San Miguel y Grupo Ramos.

Durante la premiación, el Intrant reconoció el esfuerzo de los participantes con premios de RD$10,000, RD$15,000 y RD$25,000 para los tres primeros lugares en las categorías masculina y femenina. Además, el Grupo Ramos entregó un premio especial de RD$10,000 en bonos a personas con movilidad reducida, reforzando el carácter inclusivo y humano del evento.

El Intrant destacó que la participación masiva demuestra el creciente interés ciudadano por una movilidad más consciente y segura. Esta primera carrera, afirmaron, marca el inicio de un movimiento nacional por la movilidad sostenible, que busca trascender los kilómetros recorridos para convertirse en cultura, conciencia y acción permanente en favor de salvar vidas en las vías del país.

Finalmente, Milton Morrison anunció que, tras el éxito alcanzado en Santo Domingo, la próxima edición de la Carrera por la Movilidad Sostenible se celebrará en Santiago, con el objetivo de extender el movimiento a todo el territorio nacional, promoviendo un país más seguro, saludable y comprometido con la vida.