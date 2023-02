De entre los numerosos indicadores macroeconómicos que radiografían la salud financiera de un país, la inversión extranjera directa es el que mejor refleja la confianza exterior hacia sus políticas económicas y su rigor y criterio a la hora de aplicarlas.

La trascendencia de estas inversiones va más allá de los números porque permiten aumentar la generación de empleo, incrementar el desarrollo y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones.

El atractivo que la economía dominicana ha venido representando recientemente para la inversión extranjera directa tomó un nuevo impulso en los dos últimos ejercicios hasta lograr un hito histórico en 2022.

El pasado año, este tipo de inversiones alcanzaron los US$ 3,802 millones, un 22,6% más que en 2021, según datos del Banco Central, toda una declaración de intenciones del capital privado hacia la confianza y seguridad que desde el exterior se tiene en el desempeño económico de las autoridades dominicanas.

Y no es para menos. El flujo inversor procedente del exterior sufrió en 2020 una importante desaceleración (US$ 2,559 millones) fruto de las bajas expectativas que entonces despertaba el país, pero desde ese momento no ha parado de crecer: US$ 3,102 millones en 2021 y los comentados US$ 3,802 millones al cierre de 2022, una cifra que supera incluso las expectativas que tenían las autoridades financieras dominicanas a mediados del pasado año, siempre decididas a tejer complicidades con el capital extranjero para atraer inversiones de capital.

Junto al turismo como locomotora de las inversiones exteriores se añaden ahora la actividad comercial, energía y transporte.

Marcar un hito histórico en inversión extranjera directa es el resultado de múltiples elementos que hacen de República Dominicana un polo inversor de primer nivel en la región y demuestran los sólidos fundamentos macroeconómicos del país.

El propio Banco Central afirma que el alza del 4,9% del PIB en 2022 es fruto, entre otros factores, del “clima de paz social, transparencia y seguridad jurídica, que han sido determinantes para mantener la estabilidad económica y el flujo de inversiones en el país, local y extranjera”.

Juan José Cabrera