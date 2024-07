Irina Baeva desmiente a Gabriel Soto sobre su ruptura: «El comunicado fue publicado sin mi consentimiento»

People.- El anuncio de la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto se dio a través de un comunicado, que el famoso hizo público en sus redes sociales y donde aparecía el nombre de ambos involucrados. Ahora, la actriz de origen ruso asegura que ella no tuvo nada que ver con ese texto y desmiente por completo a quien fuera su pareja sentimental por seis años; el cual, aseguró, recientemente, que la separación fue de manera consensuada y tras haberlo platicado previamente.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento; yo no lo redacté. No sé por qué aparece mi nombre ahí”, aclaró Irina Baeva en un video que se dio a conocer que una publicación de mexicana. “No se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque, días previos a esto, estábamos juntos”.

La también modelo descartó por completo los rumores donde se aseguraba que mantenía un idilio con Víctor González Herrera, hijo de un importante farmacéutico mexicano conocido como Dr. Simi. De hecho, padre y primogénito ya habían aclarado que no existía ningún tipo de romance con Baeva.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás”.

Si bien Gabriel Soto aseguró públicamente que la separación se dio en buenos términos, con estas declaraciones Irina Baeva parece tirar por la borda esa versión; en los dos casos ninguno menciona cuál fue la razón de la ruptura.