Israel afirma que ha comenzado a atacar el norte de Irán por primera vez en esta guerra

Jerusalén.– El Ejército israelí informó este miércoles que ha comenzado a atacar «objetivos en el norte de Irán» por primera vez en la guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, tras atacar la República Islámica.

En un comunicado, el Ejército indicó que su Fuerza Aérea ha iniciado los bombardeos, aunque no detalló qué lugares específicos de Irán están siendo atacados y señaló que dará más información más adelante.

Los ataques se producen después de que Irán atacara este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Catar, provocando un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, un depósito de combustible para aviones en Riad y otra refinería en Baréin.

Bombardeos recientes

Este miércoles, Israel y Estados Unidos atacaron además refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, ubicada en la costa sur de Irán.

Claro, puedo elaborarte un contexto amplio y detallado sobre los antecedentes generales del conflicto reciente entre Israel, Irán y Estados Unidos, vinculando los ataques reportados en marzo de 2026. Lo estructuraré de manera clara, con énfasis en hechos clave, actores principales y eventos históricos, para que tengas un panorama completo.

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Antecedentes generales del conflicto Israel-Irán-Estados Unidos

Las tensiones entre Israel, Irán y Estados Unidos tienen raíces profundas que se remontan a la Revolución Islámica de 1979, cuando Irán adoptó un régimen teocrático y comenzó a proyectar su influencia en Oriente Medio.

Desde entonces, Teherán ha apoyado a grupos como Hezbolá en Líbano y milicias chiitas en Irak y Siria, lo que Israel percibe como una amenaza directa a su seguridad nacional. Estas tensiones se han reflejado en intercambios indirectos de ataques, operaciones encubiertas y enfrentamientos diplomáticos a lo largo de las décadas.

El programa nuclear de Irán ha sido otro punto crítico en la relación con Occidente y con Israel. Mientras Teherán asegura que su objetivo es civil y energético, países como Estados Unidos e Israel consideran que podría permitir la fabricación de armas nucleares, lo que ha derivado en sanciones internacionales y una constante presión diplomática.

Israel ha declarado en múltiples ocasiones que no permitirá que Irán obtenga capacidad nuclear, evaluando incluso la posibilidad de ataques preventivos a instalaciones estratégicas.

En los últimos años, la región ha experimentado varias escaladas militares. Entre 2020 y 2025 se registraron ataques a buques en el Golfo Pérsico, asesinatos de figuras clave como el general iraní Qasem Soleimani, y bombardeos israelíes a depósitos de armas en Siria y Líbano.

Estas acciones han aumentado la percepción de riesgo y reforzado la postura de confrontación directa entre Israel e Irán.

Israel y Estados Unidos mantienen una alianza estratégica sólida, basada en intercambio de inteligencia, apoyo militar y operaciones conjuntas. Washington h

a suministrado sistemas de defensa avanzados a Israel, como el Iron Dome, y ha participado en operaciones encubiertas contra intereses iraníes en la región. Las operaciones recientes, incluyendo los ataques a instalaciones en el norte de Irán y refinerías de gas, reflejan esta cooperación y su enfoque en neutralizar capacidades estratégicas de Irán.

La escalada militar tiene un impacto directo en la seguridad regional y en la economía global, especialmente en países del Golfo Pérsico, clave para el suministro de petróleo y gas natural.

Los ataques iraníes a Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como las respuestas de Israel y Estados Unidos, muestran cómo los conflictos locales pueden generar repercusiones a nivel internacional, afectando rutas comerciales, mercados energéticos y la estabilidad política de la región.