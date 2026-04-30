ARLINGTON, Texas (AP) — El jardinero de los Yankees, Jasson Domínguez, se someterá a más pruebas en su codo izquierdo cuando el equipo regrese a Nueva York, luego de haber sido golpeado por un lanzamiento el miércoles.

Dos días después de ser ascendido desde Triple-A , Domínguez fue golpeado por un lanzamiento cortado a 89.1 mph del abridor de los Texas Rangers, Nathan Eovaldi, mientras bateaba en la cuarta entrada de la derrota de Nueva York por 3-0 .

“Me dio justo en el codo, y ahora mismo solo está hinchado”, dijo Domínguez después del partido. “Por el momento, no me preocupa”.

Si bien el bateador ambidiestro de 23 años inicialmente permaneció en el juego tras ser examinado por un preparador físico y el mánager Aaron Boone, Max Schuemann lo reemplazó en el jardín izquierdo en la parte baja de la cuarta entrada. Boone dijo que Domínguez mostraba un dolor evidente al regresar al banquillo.

Los Yankees anunciaron durante el partido que Domínguez tenía una contusión en el codo izquierdo. Las radiografías tomadas en el estadio no fueron concluyentes, y se le realizarán más pruebas de imagen el jueves, día libre del equipo en casa.

“Esperemos que las pruebas no revelen nada grave y que solo sean moretones, y que podamos superarlo”, dijo Boone. “Pero aún no sabemos qué pasará”.

La temporada pasada, Domínguez bateó .257 con 10 jonrones y 47 carreras impulsadas en 123 juegos con los Yankees. Sin embargo, no fue incluido en la plantilla para los entrenamientos de primavera, ya que Aaron Judge, Trent Grisham y Cody Bellinger fueron los tres jardineros principales, junto con el bateador designado principal, Giancarlo Stanton.

Domínguez fue titular en los tres partidos de la serie contra los Rangers tras ser ascendido desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre el lunes. Fue bateador designado en los dos primeros juegos y tuvo un registro de 1 de 9 (.111) en la serie.

Su debut en las Grandes Ligas se produjo después de que Stanton se perdiera los dos últimos partidos en Houston el fin de semana pasado debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Desde entonces, Stanton ha sido incluido en la lista de lesionados de 10 días.

Ahora Domínguez está lidiando con una lesión tras solo tres partidos de regreso en las Grandes Ligas.

“Quiero decir, esto es béisbol”, respondió cuando le preguntaron cuán decepcionado estaba. “Es lo que hay”.