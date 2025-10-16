Santo Domingo.- Javier A. Suárez A., socio de BDS Asesores en República Dominicana, ha sido designado como “Coordinador Mundial de los Jóvenes Juristas” de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (ISLSSL, por sus siglas en inglés), una organización de prestigio internacional dedicada al estudio y promoción del derecho laboral y de la seguridad social.

"Asumo este rol con la certeza de que los jóvenes juristas tenemos la hermosa responsabilidad de construir puentes, abrir espacios de diálogo y aportar nuevas miradas para fortalecer el derecho del trabajo y la seguridad social en todo el mundo", señaló Suárez.

La ISLSSL fue fundada en Bruselas en junio de 1958 como resultado de la fusión de la Sociedad Internacional de Derecho Social y los Congresos Internacionales de Derecho del Trabajo.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

El estudio científico del derecho del trabajo y de la seguridad social, tanto a nivel nacional como internacional.

La promoción del intercambio de ideas, información comparativa y cooperación entre universitarios, juristas y especialistas del campo laboral y de la seguridad social.

El fortalecimiento del diálogo global sobre los desafíos contemporáneos del trabajo y la protección social.

Con el nombramiento de Suárez en esta importante organización, se consolida la representación de BDS en República Dominicana en espacios internacionales dedicados al avance del conocimiento sobre el derecho laboral y la cooperación académica interregional.