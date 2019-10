La Junta Central Electoral (JCE) se aboca a dar a conocer esta tarde los ganadores de las pasadas primarias simultáneas, acogiéndose así a lo dispuesto en la Ley 33-18 de Partidos y Agrupaciones Políticas y Movimientos de la República Dominicana.

La legislación, en su artículo 51, párrafo I, establece: “El cómputo de los resultados totales finales se dará a conocer en un plazo no mayor de cinco días después de haberse celebrado el evento de votación y la proclamación de los candidatos electos será en un plazo no mayor de cinco días después de emitido el boletín oficial con los resultados finales. Dicha proclamación será de aceptación obligatoria por los partidos políticos, salvo el caso de los recursos a los que haya pertinencia elevar”.

A esto se suma que el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó esta madrugada una instancia sometida por el precandidato Leonel Fernández, en la que pedía que no se proclamara a Gonzalo Castillo como ganador de las primarias hasta tanto se realizara una auditoría forense a los equipos que se utilizaron en las primarias.

Entre otras cosas para el rechazo, el tribunal estableció que Fernández no logró acreditar el daño invocado.

En su dispositivo, el TSE rechaza los medios de inadmisión planteados por la parte codemandada contra Junta Central Electoral (JCE), por ser improcedentes e infundados en derecho.

La sentencia fue emitida a las 4:18 de esta madrugada, luego de varias horas de debates.

La Junta no ha ofrecido detalles de manera oficial de la hora donde dará a conocer los ganadores. En el nivel presidencial resultaron vencedores el oficialista Gonzalo Castillo y el opositor Luis Abinader.

Leonel insiste

Amén de la decisión del TSE, el grupo que lidera Leonel Fernández está dispuesto a continuar con lucha en busca de que los resultados le favorezcan.

Fernando Fernández, de la corriente del expresidente acusó esta mañana a la JCE de actuar de manera parcializada en favor de Castillo.

Tras insistir en que el precandidato Leonel fue el ganador de las pasadas primarias, dijo que si la JCE procede a la proclamación de los ganadores se consumaría “un adefesio”.

“La Junta Central Electoral fue parcial y ha dado muestra de que está a favor del Gobierno y Gonzalo Castillo”, puntualizó Fernando Fernández durante una visita al organismo comicial.

El miércoles depositó una instancia en referimiento de extrema urgencia ante el TSE en la que pedía a la JCE no divulgar los cómputos definitivos de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).