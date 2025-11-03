Santo Domingo, RD.– La Junta Central Electoral (JCE) reafirmó este lunes que en la República Dominicana únicamente se reconocen legalmente los matrimonios entre un hombre y una mujer, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes núms. 4-23 y 198-11.

En un comunicado emitido este lunes, el órgano electoral precisó que los Oficiales del Estado Civil y las iglesias debidamente acreditadas son los únicos facultados para celebrar o registrar matrimonios en el país. La institución enfatizó que no reconocerá ninguna unión que contravenga ese principio constitucional.

El pronunciamiento se produce tras la difusión en redes sociales de una ceremonia entre dos hombres celebrada en Santiago de los Caballeros, oficiada por el exembajador de Estados Unidos en el país, Wally Brewster, quien compartió imágenes del evento, describiéndolo como una celebración de “amor e igualdad”.

La JCE reafirma el matrimonio entre hombre y mujer según la Constitución dominicana

La JCE recordó que el artículo 55 de la Constitución dominicana establece que el matrimonio se define exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer, por lo que las uniones del mismo sexo —ya sean celebradas en territorio nacional o en el extranjero— carecen de validez jurídica en la República Dominicana.

La entidad electoral subrayó que no ha celebrado, oficiado ni registrado, ni celebrará ni registrará ningún matrimonio que viole la Constitución dominicana ni las leyes vigentes, reiterando su compromiso con el respeto al ordenamiento jurídico nacional.