DGM repatria más de 310 mil haitianos en diez meses

SANTO DOMINGO.– Durante los primeros diez meses de este año, la Dirección General de Migración (DGM) realizó 5,123 operaciones de interdicción y ha repatriado 310,499 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, acciones que destacan la determinación del gobierno de enfrentar un fenómeno complejo que amenaza la seguridad nacional y el orden público.

La magnitud de las operaciones, ejecutadas con el apoyo decisivo de las fuerzas de seguridad ciudadana, demuestra un impulso interinstitucional sin precedentes.

Desde el centro de procesamiento de Haina fueron trasladados 103,692; por Dajabón, 86,406; Santiago, 19,554; Benerito (La Romana), 2,552; Elías Piña, 54,499; Jimaní, 22,564 y Pedernales, 21,232.

Amplio despliegue operativo a nivel nacional



Las demarcaciones con mayor registro de aprehensiones reflejan la diversidad geográfica del fenómeno migratorio y el reto que representa para las autoridades.

El trabajo se ha intensificado en todo el territorio nacional, destacándose el Gran Santo Domingo con 49,020 indocumentados detenidos, seguido por Santiago (20,091), La Altagracia (16,883) y la región fronteriza de Dajabón (16,392).

También sobresalen Independencia (16,283), Elías Piña (14,585), La Vega (9,116), Pedernales (8,718), Valverde (8,376) y Montecristi (7,805), entre otras.

Estas cifras subrayan la ejecución de una gestión migratoria integral, que combina seguridad, apoyo regional y mecanismos de retorno ordenado.

Enfoque en derechos humanos y control fronterizo



La estrategia de la DGM para afrontar el problema migratorio se sustenta en la disuasión y el fortalecimiento de los procesos de control para frenar flujos irregulares que podrían generar delitos asociados o sobrecargar servicios públicos.

También se da prioridad a la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas involucradas, con atención especial a menores, embarazadas y grupos vulnerables, asegurando procedimientos justos y respetuosos de las normas internacionales.

Compromiso con la cooperación y la institucionalidad



La DGM afirmó que los esfuerzos que ejecuta reflejan el fortalecimiento de las capacidades desplegadas con apoyo interinstitucional, la modernización de los procedimientos y la promoción de políticas que estimulan la formalización y la cooperación internacional, reafirmando su compromiso con la estabilidad social y la integridad territorial del país.