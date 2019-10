La Junta Central Electoral (JCE) restringió temporalmente el acceso a su página debido a ataques cibernéticos que está recibiendo desde distintas regiones.

El mensaje sobre el acceso limitado a su página web fue colgado en inglés y español en la dirección jce.gob.do.

“Due to cyber attacks from multiple locations, access to this website has been temporarily restricted. Debido a ataques cibernéticos desde distintas regiones, el acceso a este sitio web se ha restringido temporalmente”, dice en la parte de la descripción del mensaje.