Jhoel López beneficiaría la TV de la Ley de Cine

Jhoel López, sin duda uno de los grandes creativos en lo que a producciones televisivas se refiere, expone qué cambiaría de la televisión de RD y adelanta que está lleno de proyectos.

Si pudieras cambiar la televisión dominicana ¿qué medidas tomarías?

Primero hacer un acápite en la Ley de Cine para que la televisión se beneficie porque somos los que hacemos más contenido y no recibimos ningún incentivo. Hay gente con programa diario, yo lo hago semanal por el año completo y vendemos publicidad y nos pagan a 60 días. Sería bueno que el Estado:

¿cuánto me vale hacer a Me gusta de Noche, cuánto le vale a Mariasela su producción? que nosotros podamos eso buscarlo con la misma Ley de Cine. Y regular los contenidos por horario, porque aquí nadie es santo, simplemente que se pueda respetar como dice la ley, que en un horario determinado no se puedan hacer ciertas cosas.

Has hablado de tu compromiso con la calidad en tus producciones ¿has podido cumplirlo?

Lo he cumplido 100 por ciento. Me gusta de Noche ha sido un proyecto que ha revolucionado la televisión en cuanto a contenido de calidad y creativo. Por sí solo ha sido un programa de televisión, una serie, una novela, es una locura lo que hemos hecho llevando contenido creativo y de calidad todo el tiempo.

¿Te quedan otros proyectos en carpeta?

Ahora voy a hacer una serie para Color Visión, escrita por mí y ya con su horario y tengo mi película que ya la sometí a la Onda y estoy haciendo el procedimiento. Y mi libro “El arte me salvó la vida”, que se desprende de las charlas que estoy dando en universidades, sector privado y cárceles, de mi historia de vida y cómo salir adelante.

Cuando ves televisión, ¿qué programas sintonizas?

Veo Me gusta de Noche jajaja, Pamela todo un Show, Mariasela, Jatnna, Noche de Luz, algunos se me quedan, pero pienso que básicamente eso.