Pinky: “La familia y el hogar son mi motivación”

Reconocido por la calidad de sus trabajos como director y productor de cine y televisión, además de haberse desempeñado como ejecutivo de medios de comunicación, José Enrique Pintor habla hoy de su lado más personal.

Cuando se apagan las luces de tu oficina y llegas a tu casa ¿Qué cosas te dan respiro, alivio y motivación?

Me encanta la paz y tranquilidad del hogar, ver a mis hijos, jugar con las mascotas y terminar el día hablando con Lary y viendo una serie o película, sin tomar teléfonos, ni ver wasaph, luz tenue y relajarme hasta quedarme dormido. La familia y el hogar definitivamente son mi motivación.

Los profesionales ocupados como tu ¿cómo manejan su papel de padres y esposos?

Con la comprensión y el involucramiento de mi esposa y mis hijos en cada faceta de mi vida, y yo formando parte de cada una de las facetas de las suyas. Todos vivimos y nos entusiasmamos con lo de todos, participamos en lo de todos, y lo de todos es como si fuese de uno mismo. Eso hace que vivamos mucho más unidos.

¿Qué cosas nunca negociarías en tu profesión?

La calidad, el trabajar con gente buena de corazón y que cada proyecto en el que me meta me guste y me apasione.

¿De qué crees que más adolecemos en RD en lo que a producción se refiere?

De relevos… gente joven dispuesta a comerse el mundo, a trabajar duro sin descanso, persiguiendo sus sueños, que estudien y se preparen y que eviten el facilismo y el conformismo, que sepan que es una carrera de resistencia donde los logros se ven después de muchos años y que deben de ser constantes, no rendirse. Y sabiendo admitir las criticas, sabiendo que habrán trabajos buenos y otros no tan buenos, como momentos buenos y épocas de sacrificio y esfuerzo. Creo que de personas con este criterio adolecemos un poco.