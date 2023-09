Ana Simó: “Se debe invertir más en salud mental”

Psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y familia, la doctora Ana Simó deja huellas en cada una de sus orientaciones en los medios de comunicación y redes sociales. Esta vez uragamos un poco en los momentos en que está fuera de consulta, la radio y las conferencias.

Qué cree que falta en RD para lograr una verdadera valoración a la salud mental?

Lo primero que falta es una inversión desde el Estado en psicoeducación a la población, con relación a la salud mental, pues una población desinformada no sabe buscar ayuda, porque no sabe lo que está viviendo. Además se debe invertir más en lo que es la salud mental, pues a pesar de que los hospitales tienen áreas de salud mental, es muy, pero muy limitada, las camas no pasan de 10 y los servicios están limitados en horas y en tiempo. Se debe invertir también más en espacios y que en centros de atención primaria, en colegios y centros comunitarios, se pueda encontrar este tipo de servicio para que haya más accesibilidad.

Doctora Ana Simó.

También te podría interesar: Viengsay Valdés: “La danza es la poesía del movimiento”

En sus ratos de ocio y compartir con amigos, que bebida suele tomar?

Me encanta un buen espumante, bien frío. Y como buena dominicana me encanta la cerveza.

Y cuando baila ¿Qué ritmos prefiere y por qué?

Me encanta el merengue. Dentro de mi autocuidado bailo y me gusta bailar buen merengue.

Cuál es esa película que se atrevería a volver a ver y ¿por qué?

Aunque no veo mucha televisión, pues prefiero un buen libro, cuando lo hago me gustan las películas de ciencia ficción; no tanto los dramas, porque en ese momento no quiero pensar, talvez porque me paso el día pensando. Me gusta por ejemplo la saga de Harry Potter y la podría ver varias veces porque me encanta la creatividad de esa autora.