CLEVELAND.– José Ramírez continuó ampliando su legado ofensivo al conectar dos jonrones en la victoria 8-4 de los Guardians de Cleveland sobre los Orioles de Baltimore.

Con su actuación, el dominicano llegó a 138 cuadrangulares en casa para Cleveland, superando a Earl Averill y colocándose en el segundo lugar histórico de la franquicia en ese renglón, solo por detrás de Jim Thome (184).

Ramírez, de 33 años, ha tenido un inicio de temporada destacado, acumulando seis jonrones y 10 bases robadas, lo que lo coloca en un grupo selecto en la historia de las Grandes Ligas.

Desde 1900, apenas ocho jugadores han logrado más de 10 robos y al menos cinco jonrones en los primeros 23 partidos de su equipo. El antesalista de Cleveland es el de mayor edad en alcanzar esa marca.

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Además, se acerca a un hito histórico en su carrera, al sumar 291 jonrones y 297 bases robadas, quedando a las puertas de integrar el exclusivo club 300-300.

“Creo que mis estándares son un poco más altos que esos números. Para mí, lo más importante es ganar”, expresó Ramírez.

El antesalista abrió el marcador en la cuarta entrada con un jonrón de 408 pies ante el abridor Trevor Rogers, y volvió a castigar en la quinta con otro batazo de 379 pies.

Su primer cuadrangular fue clave en un rally de cuatro carreras para Cleveland. Luego de que Baltimore empatara el juego en la quinta entrada, Ramírez respondió de inmediato con su segundo vuelacercas del encuentro.

“Siento que tengo que mantenerme fiel a mi estrategia. Siempre estaré preparado para la bola rápida”, señaló.

En la organización de Cleveland, su consistencia ya es parte de la rutina.

“Para él es un día más. Eso es lo que esperamos”, comentó el receptor Austin Hedges.

Los Guardians confían en que el dominicano continúe liderando al equipo en una temporada en la que apunta a seguir escalando posiciones en los libros históricos de la franquicia.