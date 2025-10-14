Montecristi.– Una joven identificada como Catherine Rodríguez, de 24 años, fue rescatada este martes por las autoridades tras haber sido raptada presuntamente por su expareja y otra persona en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

La Grimaldi Oviedo, fiscal titular de la demarcación, informó que el operativo de rescate se llevó a cabo sin mayores contratiempos, aunque la víctima presenta golpes visibles producto de la agresión.

“La joven fue localizada en buen estado general, aunque con heridas leves. Se le ofreció asistencia médica y psicológica”, precisó Oviedo.

Puedes leer: Gobierno dominicano respalda acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás

De acuerdo con el corresponsal Belly Molina, familiares de la víctima revelaron que el agresor había recobrado su libertad recientemente, tras cumplir una medida de coerción por una agresión previa contra la misma joven.

El hombre fue arrestado durante el operativo, mientras que las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad ni el paradero de la segunda persona que lo acompañaba en la motocicleta utilizada para cometer el rapto.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar el grado de participación de otros posibles implicados.

La fiscal Oviedo aseguró que el Ministerio Público dará seguimiento estricto al proceso judicial, con el fin de garantizar justicia y protección para la víctima.

“Casos como este no deben quedar impunes. Estamos trabajando para que la víctima tenga todas las garantías de seguridad”, sostuvo.

El hecho ha causado alarma e indignación en la comunidad de Las Matas de Santa Cruz, donde residentes piden mayor vigilancia y acciones firmes contra la violencia de género.