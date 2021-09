Jóvenes cañones de RD asombran por su poder

WASHINGTON – Menos de 24 horas después de que su compañero novato Lewin Díaz registrara el primer juego de múltiples jonrones de su carrera, Jesús Sánchez logró la misma hazaña en la remontada del miércoles por la tarde 8-6 sobre los Nacionales en el Nationals Park.

Bryan De La Cruz, otro jugador de primer año con algo que demostrarle a la organización a medida que la temporada llega a su fin, también se fue profundo. Miami concluyó su viaje a Atlanta y Washington con marca de 3-3 detrás de un movimiento juvenil.

«Es grandioso verlo», dijo el novato zurdo del Juego de Estrellas Trevor Rogers, quien trabajó alrededor del tráfico para mantener a los Nacionales a una carrera en cuatro entradas. “Esos tipos obviamente trabajaron duro para llegar y quedarse aquí. Están constantemente trabajando, poniendo en práctica sus rutinas. Así que ver a ambos chicos tener ese éxito y realmente ayudar a este equipo a ganar, día tras día, es realmente especial. Es divertido ver a esos tipos».

Sánchez, un ex prospecto Top 100, terminó la gira con cinco jonrones en seis juegos. Durante ese lapso, también acertó de 24-8 (.333) con un triple, 10 carreras impulsadas y cinco carreras anotadas. Sánchez conectó un batazo de dos carreras que empataba el juego en la sexta entrada, y un jonrón de dos carreras para tomar la delantera en una novena de cuatro carreras en el final de la serie.

Ambos jonrones viajaron al centro izquierdo, algo que Sánchez no había hecho desde el primer jonrón de su carrera el 19 de junio en Wrigley Field.

“Hemos visto poder por todas partes”, dijo el dirigente Don Mattingly. “Hemos visto potencia en la línea del jardín derecho, hemos visto potencia en el centro, lo estamos viendo hoy. Es bueno que se esté aprovechando de eso, y creo que es enorme para un tipo que tiene ese tipo de potencia poder usarla en todo el campo. Empiezas a limitar lo que pueden hacerte. Así que creo que definitivamente es una buena señal de que lo estás viendo permanecer en el jardín izquierdo y tener ese tipo de poder allí».

El primer jonrón llegó con un slider colgante del zurdo Alberto Baldonado, y el golpe decisivo llegó con un sinker en el primer lanzamiento del derecho Kyle Finnegan. Antes de ese enfrentamiento, Sánchez recordó que Finnegan depende en gran medida de su bola rápida, gracias a un informe de escuchas del entrenador de bateo Eric Duncan.

Al entrar en la final de la serie, Sánchez tenía un promedio de .125 y un porcentaje de slugging de .292 sobre lanzamientos de rompientes en comparación con un promedio de .260 y un porcentaje de slugging de .481 frente a las rectas.

“Ese ha sido el pitcheo con el que he tenido éxito, así que decidí que me voy a sentar en este, tengo que sentarme”, dijo Sánchez a través de un intérprete. «Si hago contacto, y normalmente he tenido un buen contacto con las rectas, sabía que iba a tener éxito y el jonrón llegó».