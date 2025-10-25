Juan Soto celebra su cumpleaños 27 con estilo

El jardinero dominicano Juan Soto celebró este viernes su 27 cumpleaños con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un video al ritmo del popular tema “Cadereo” de Donaty. En el video, Soto aparece bailando rodeado de amigos y familiares, mientras exhibe su cadena del Home Run Derby, acompañada del mensaje: “27 años dando carpeta”.

Logros destacados en su carrera

A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, Soto ha acumulado impresionantes estadísticas. En la temporada 2024, conectó su cuarto jonrón en dos días, alcanzando un total de 34 cuadrangulares en la campaña, ubicándose entre los líderes de la liga.

En junio de 2025, Soto logró un mes histórico, conectando 10 jonrones, impulsando 20 carreras y recibiendo 20 bases por bolas, con un OPS de 1.238, estableciendo marcas inéditas en la franquicia de los Mets.

Además, el 19 de junio de 2025, alcanzó el hito de los 1,000 hits en su carrera, uniéndose a un selecto grupo de jugadores que han logrado esta marca antes de los 27 años.

Compromiso con su comunidad

Fuera del terreno de juego, Soto ha demostrado su compromiso con su comunidad natal. En diciembre de 2024, organizó un evento en su barrio en la República Dominicana, donde entregó regalos a niños y compartió momentos de alegría con los residentes, reafirmando su conexión con sus raíces.