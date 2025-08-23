Redacción Deportes.-Juan Soto, Jeremy Peña, William Contreras y Willy Adames activaron sus bates para poner a celebrar este viernes a sus equipos en la jornada de Grandes Ligas.

BRAVOS 7-12 METS

El dominicano Juan Soto desapareció la pelota del parque, remolcó cuatro carreras y anotó dos vueltas en la victoria de los Mets. El puertorriqueño Francisco Lindor anotó dos carreras y el dominicano Mark Vientos anotó una y empujó otra.

El curazoleño Jurickson Profar empujó cuatro vueltas, el venezolano Ronald Acuña Jr. pegó un jonrón y produjo dos anotaciones. Además, el dominicano Vidal Bruján anotó e impulsó una carrera y su compatriota Marcell Ozuna descontó para Bravos.

YANQUIS 0-1 MEDIAS ROJAS

El dominicano Brayan Bello (10-6) lanzó 7 entradas de solo 3 imparables y 5 ponches, y Connor Wong produjo una carrera para el triunfo de los Medias Rojas.

El cubano Aroldis Chapman (24) completó la novena, con dos ponches, y se acreditó el rescate por los Medias Rojas.

ORIOLES 7-10 ASTROS

El dominicano Jeremy Peña disparó un vuelacercas y remolcó 4 carreras en el triunfo de los Astros. El puertorriqueño Víctor Caratini impulsó dos carreras y su compatriota Carlos Correa, así como el venezolano José Altuve, el dominicano Jesús Sánchez, el mexicano Ramón Urías y el hondureño Mauricio Dubón anotaron una carrera cada uno. El dominicano Bryan Abreu (2) ponchó a los cuatro bateadores que enfrentó y se quedó con el salvamento.

CERVECEROS 5-4 GIGANTES

El dominicano Willy Adames pegó dos vuelacercas y el venezolano Luis Matos disparó un cuadrangular en el juego que los Cerveceros obtuvieron una laboriosa victoria. El colombiano José Quintana lanzó 5.1 entradas de dos carreras para los Cerveceros. El dominicano Ronny Rodríguez (3-5) permitió el jonrón de Contreras y cargó con la derrota.

PADRES 2-1 DODGERS

El dominicano Manny Machado y Xander Bogaerts remolcaron una carrera cada uno para el triunfo de los Padres. El dominicano Fernando Tatis Jr. anotó una carrera y el venezolano Robert Suárez (34) lanzó la novena sin anotaciones y dos ponches, para lograr el rescate.

RAYS 10-6 CARDENALES

Junior Caminero, Josh Lowe, Carson Williams y Tristan Gray despacharon la pelota del parque para la celebración de los Rays. El venezolano Willson Contreras conectó un cuadrangular, anotó y relcó dos carreras. Además, su compatriota Yohel Pozo produjo una vuelta y el panameño Iván Herrera anotó en una ocasión por los Cardenales.

TIGRES 7-5 REALES

El venezolano Gleyber Torres anotó 2 carreras y remolcó una, el dominicano Wenceel Pérez impulsó una vuelta y el puertorriqueño Javier Báez anotó una ocasión en el triunfo de los Tigres. Los venezolanos Salvador Pérez, dos remolcadas, y Maikel Garcia, una anotada, se destacaron por los Reales. EFE