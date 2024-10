Juan Soto ¡Indomable!

Entréguese por completo a todo lo que haga. Hacer las cosas en serio es divertido”.

Wynton Marsalis

(Músico estadounidense)

Reprende el amigo en secreto y alábalo en público”.

Leonardo da Vinci

(Pintor italiano)

¡Indomable!

Así podría considerarse el dominicano Juan Soto, jardinero derecho de los Yankees de Nueva York.

El joven de 26 años de edad, se ha convertido en una “fiera” en el plato y uno de los jugadores más temibles en las Grandes Ligas.



Histórico

El sábado pasado, Juan Soto disparó un cuadrangular en la parte de arriba de la décima entrada que pasó a la historia como uno de los jonrones más dramáticos de toda la historia de las Grandes Ligas.

Con ese aldabonazo, Soto le aseguró a los Yankees un asiento en la Serie Mundial, tras 15 largos años de espera.

¿Acaso eso no es algo grandioso?.

El Bronx

Cuando los seguidores de los Yankees vieron que la bola voló la cerca, miles y miles de habitantes en la ciudad de Nueva York se levantaron a celebrar, especialmente en el Bronx, uno de los lugares donde más se goza y siempre se amanece.

Orgulloso

Lo cierto es que me sentí orgulloso de ser dominicano al ver la valentía y la decisión de nuestro compatriota: el indomable Juan Soto.

Se paró en el cajón de bateo con una combinación extraña de agresividad y paciencia para decidir el partido de una manera excepcional. ¡Ese muchacho es incontrolable!

Luego de esperar varios lanzamientos con su sonrisa acostumbrada, el criollo enganchó una recta para poner a los Yankees tres carreras por encima de Cleveland, que hizo todo el esfuerzo para colocar el playoffs 3-2.

No se durmió

En Nueva York no se durmió y el nombre de Juan Soto era el principal motivo de las conversaciones.

Me inclino ante su talento y espero que con la ayuda de Dios, Juan Soto pueda seguir trillando el camino del éxito.

¡Qué muchacho ese!

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.