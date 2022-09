Juan Soto: “Veo mejor la pelota”

PHOENIX, AP.- Juan Soto disparó un jonrón por primera vez en tres semanas y Yu Darvish lanzó seis entradas en blanco para ayudar a los Padres de San Diego a vencer el domingo 6-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Soto conectó tres hits y dos carreras impulsadas en la tercera victoria consecutiva de San Diego. Caminó y anotó con el jonrón 29 de Manny Machado en la primera entrada.

Conectó para un jonrón solitario en el quinto, conectó sencillo en el octavo y dobló en el noveno.

“Si se calienta, lo que todos esperamos que haga, esta será una alineación mucho más difícil de navegar”, dijo el manager de San Diego, Bob Melvin.

Soto, quien fue adquirido en un intercambio de gran éxito con Washington el 2 de agosto, bateó solo .089 (5 de 56) en sus 17 juegos anteriores.

Fue la segunda vez que Soto y Machado conectan jonrones en el mismo juego como compañeros.

“Estoy confiando en estos muchachos”, dijo Soto. “Cuando llegas a un buen equipo y no rindes y el equipo está ganando, no hay presión para nada. No me sentía bien en el plato. Empecé a llegar a eso. Me siento mejor. Veo mejor la pelota”.

San Diego (81-66) avanzó medio juego por delante de Filadelfia por el segundo comodín de la Liga Nacional. Los Phillies perdieron 5-2 ante Atlanta el domingo.