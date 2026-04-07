Santo Domingo. -El presidente Luis Abinader debe iniciar “sin dilación” el proceso de renovación la selección de los nuevos jueves de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) (SCJ), opinó el Colegio de Abogados.

Advirtió que el 4 de este mes venció el plazo constitucional de varios magistrados, que fueron designados el año 2019.

“Ese vencimiento obliga a las autoridades competentes a actuar sin dilaciones, respetando el marco constitucional y la necesaria continuidad institucional del sistema de justicia”, expresó Trajano Potentini, presidente de la organización.

Reclamó un proceso abierto, transparente y basado en la meritocracia.

Consideró “inaceptable” que una materia de tanta sensibilidad institucional quede atrapada en demoras injustificadas, cuando la Constitución y el interés nacional demandan actuaciones oportunas y responsables.

Consideró que la sociedad dominicana necesita magistrados con solvencia profesional, conducta intachable y verdadero compromiso con el Estado de derecho.

El pasado sábado, 4 de este mes, Once de los 17 jueces de la SCJ cumplieron el período de siete años para el que fueron electos.

A partir de esa fecha, deben ser sometidos a evaluación para ratificación o sustituidos por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), conforme establecen los artículos 179, 180 y 181 de la Constitución de la República.

Jueces

Los jueces que serán sometidos a evaluación son el presidente del órgano, Luis Henry Molina; de la primera sala civil y comercial, Justiniano Montero; de la segunda sala penal, Francisco Jerez Mena y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente y presidente de la tercera de la sala de tierras, laboral, contencioso tributario y contencioso administrativo.

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El examen abarca a la jueza de la segunda sala, segunda sustituta del presidente de la SCJ y secretaria del CNM, Nancy Salcedo Fernández.

Los demás jueces que cumplen el período el cuatro de abril son Samuel Arias Arzeno, Anselmo Bello Ferreras, Vanessa Acosta Peralta, Fran Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Rafael Vásquez Goico.

Nueve de los once magistrados que están en la etapa de evaluación pertenecen a la carrera judicial, mientras que dos jueces provienen de la cuota del 25% establecida por el artículo 180 de la Constitución.