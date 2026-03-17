El juez exonera a Jean Andrés Pumarol por problemas mentales tras un ataque mortal en Ensanche Naco

SANTO DOMINGO.- El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional descargó de responsabilidad penal, por problemas mentales, a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un violento ataque con arma blanca que resultó en la muerte de una mujer de 70 años y dejó a otras cinco personas heridas en el Ensanche Naco.

El magistrado Deivi Timoteo Peguero tomó la decisión tras dictar un auto de no ha lugar a favor del imputado, a solicitud de su abogado.

De inmediato, el abogado Miguel Valerio, representante legal de los familiares de la víctima, criticó el fallo, argumentando que no procedía la libertad.

Valerio señaló una contradicción en la decisión del juez, quien justificó su dictamen alegando que el imputado padece problemas mentales, pese a que previamente el mismo tribunal había rechazado una solicitud de inimputabilidad.

Por otro lado, el abogado defensor, Richard Martínez, se mostró conforme con la decisión. Alegó que existe un informe forense que establece que, el día de los hechos, Pumarol se encontraba bajo un brote psicótico, por lo que no existe responsabilidad penal.

Martínez añadió que, tras su salida de prisión, su cliente será trasladado a un centro especializado.