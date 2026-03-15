Santo Domingo.-El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aseguró este sábado que Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años, acusado del ataque con arma blanca donde una señora de 70 años murió y otras cinco personas resultaron heridas en el Ensanche Naco, está en condición de salud mental de afrontar un juicio por los hechos cometidos.

En la entrevista de evaluación psiquiátrica de la que El Nacional posee copia, practicada por el Inacif y remitida al Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas del Ministerio Público, se establece que Pumarol Fernández posee la capacidad cognitiva de comprender los hechos que se le imputan, puede continuar el proceso judicial y brindar testimonio en la audiencia.

En el informe del Inacif se establece que presta atención, concentración, juicio, memoria, capacidad de abstracción, capacidad de cálculo, percepción e integración de la información, por lo que sería procesado como una persona normal.

Audiencia el martes

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá el martes la audiencia preliminar; tendría que someterse a un régimen de internamiento estando en prisión durante el período que establece la pena.

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En el ataque ocurrido en julio del año pasado falleció Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, e hirió a Guillermo Pumarol Castellanos (padre del agresor), Teresa Fabián Heredia (cuidadora de la señora Ivonne) y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.

Lugar donde Jean Pumarol atacó con arma blanca y mató a una señora de 70 años. / Archivo

El doctor Miguel Valerio informó que la pena que enfrenta es de 10 a 20 años, y que ese joven no puede ser liberado ya que significa un peligro en la calle y que, si el juez acoge que padece de problemas psiquiátricos, entonces deberá ser tratado estando en prisión en un pabellón psiquiátrico por el tiempo de la pena.

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó un informe pericial de su estado de salud mental.