Juramentan exdirigentes del PRM en la Fuerza del Pueblo

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo Radhamés Jiménez Peña, juramentó en la Vega, sección (Licey-Hoya Grande), decenas de exdirigentes perremeísta que decidieron unirse a la organización que lidera Leonel Fernández.

Según los renunciantes, decidieron abandonar su antigua casa, porque fueron engañados con falsas promesas y un supuesto cambio que nunca llegó.

En nombre de los juramentados se dirigió a los presentes Bienvenido Contreras, quien dijo que tanto él como sus compañeros decidieron apoyar a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, porque el gobierno del PRM «no sabe gobernar, solo saben hacer promesas que nunca se cumplen».

“Este país necesita un hombre de la experiencia de Leonel, que cumpla lo prometido, este gobierno ha venido a la Vega solo a dar picazos, no cumplen lo prometido, y nosotros no trabajamos con personas incumplidoras, este pueblo se está cayendo a pedazos, no se ha ejecutado nada de lo prometido en campaña, este es el gobierno de los ricos, ganaron con los negritos y están gobernando con los blanquitos” expresó Contreras.

Juramentados

Conjuntamente con Bienvenido Contreras, fueron juramentados: Nelly Cabrera, Gabriel de Los Santos, Víctor Manuel, Yosi Contreras, Porfirio Rodríguez, Ambioris Cruz Mejía, José Francisco Contreras, José Luis Hernández, Dionisio Frometa, entre otros.

Luego de tomar el juramento, el vicepresidente de la FP, exhortó a los presentes trabajar incansablemente para que el próximo 2024, Leonel Fernández, vuelva a dirigir los destinos de la República, «y retomemos el rumbo de la estabilidad, el progreso y el fortalecimiento institucional».

Reitera llamado a marchar este primero de mayo

El dirigente político opositor reiteró a todos los dominicanos a marchar este primero de mayo (mañana), en la gran concentración organizada por la FP, la cual procura que todos los dominicanos vivan una vida más digna, además elevar nuestras voces contra el alto costo de la vida, la inseguridad, el desempleo y la depredación del medio ambiente.

En la actividad Radhamés Jiménez estuvo acompañado por el general (R), Pedro de Jesús Candelier, el presidente provincial, Alexis Pérez, Enrique Ramírez, presidente municipal, así como demás dirigentes y simpatizantes de la FP.