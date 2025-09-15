Juventud acumulada

USA hoy, según Sanders

Dice un refrán popular que no hay mal que por bien no venga, y en ese sentido Trump es lo mejor que le ha sucedido a USA, y el mundo.

¿Por qué? Porque las personas solo aprenden por experiencia propia y por más que se advirtió que Trump iba a embestir a la clase trabajadora e inmigrantes, votaron por él, incluyendo millares de latinoamericanos.

Hoy, USA no es una democracia real; no respeta a la clase trabajadora y es claramente un país de los ricos, por los ricos y para los ricos. Solo una persona posee mas riqueza que 160 millones, y el uno por ciento de la población posee más riqueza que el 93% de la población restante.

Los salarios están estancados en $7.15 la hora, mientras los banqueros de Wall Street reciben bonos multimillonarios cada año. Las familias dependen de un salario que apenas cubre la renta y la comida, ni hablar del seguro médico y medicinas en un país donde las farmacéuticas no tienen control para fijar los precios de las medicinas.

En USA hoy los veteranos viven en la calle y 22 por ciento de los envejecientes sobrevive con quince mil dolares anuales. Siendo el país más rico del mundo ha eximido a los multimillonarios de un trillón de dólares en impuestos, mientras recorta los fondos para la educación y alimentación infantil, ostentando la tasa más alta del mundo desarrollado de pobreza infantil.

Siendo el país más rico del mundo, tiene la expectativa más baja de vida de los países desarrollados y 60,000 personas mueren anualmente porque no llegan al médico a tiempo y no tienen los US$14,000 al año que cuesta un seguro médico elemental, y para pagar las recetas médicas, las más caras del mundo.

El sistema está podrido. Los y las congresistas dependen de las donaciones de los ricos para elegirse y de su apoyo para mantenerse.

No hay dinero para escuelas y para la Seguridad Social, pero USA le ha donado dos billones de dólares a Israel, para su exterminio en Gaza, financiando la muerte de masáde 60,000 palestinos y por hambre de millares de niños por desnutrición, porque el ejército israelí tiene los alimentos varados en las fronteras y ahí se pudren.

¿Por qué apoya Trump la demolición de Gaza?, porque sobre sus cenizas y en sus costas piensa “reproducir la Riviera francesa y llenarla de casinos”.

Con una condena judicial por 34 casos de prostitución, en la lista de Epstein, Donald Trump pretende arrinconar con acciones administrativas y policiales contra sus oponentes, introduciendo la dictadura militar en Norteamérica. De Sanders y la nueva izquierda dependerá impedirlo.