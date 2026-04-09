Kalimete logra rotundo éxito con “De otro planeta 2026”

Santo Domingo.- La música tropical suma un nuevo hito con el más reciente lanzamiento del artista dominicano Kalimete, quien ha logrado posicionarse con contundencia en la industria con su tema de corte social “De otro planeta 2026”, una propuesta que combina ritmo, mensaje y alcance global.

La canción de @kalimeteofficial ha tenido una recepción fuera de serie desde su estreno, logrando ingresar a las listas de Billboard y acercándose a los tres millones de reproducciones en YouTube, cifras que consolidan este lanzamiento como uno de los mayores éxitos recientes en la carrera del intérprete.

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El impacto del sencillo también se ha hecho sentir con fuerza en plataformas digitales como TikTok, donde cientos de usuarios han impulsado la viralidad del tema mediante contenido creativo, generando una conexión directa entre el artista y su audiencia global.

Más allá de su pegajoso ritmo, “De otro planeta 2026” destaca por su contenido lírico, que aborda con sensibilidad las realidades sociales contemporáneas. Esta narrativa ha permitido que el tema conecte con un público amplio, posicionando a Kalimete como una voz relevante dentro del panorama musical actual.

La producción cuenta con el respaldo estratégico del sello independiente Sueños Records, liderado por su CEO Wilda Díaz, cuya visión ha sido clave en la proyección internacional del proyecto.

“El enfoque está en llevar este mensaje a cada rincón del planeta”, expresó Díaz, al destacar el crecimiento sostenido que ha tenido el tema en distintas regiones.

En términos de métricas, la producción ha superado los dos millones de reproducciones orgánicas en plataformas como YouTube y Spotify, mientras que en TikTok continúa generando millones de interacciones, manteniéndose entre las tendencias más relevantes.

Con este nuevo éxito, Kalimete reafirma su capacidad de innovar dentro del género tropical, apostando por propuestas que no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión, en una industria cada vez más competitiva y globalizada