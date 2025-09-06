Bahía de las Águilas, Pedernales. – El Grupo Viamar presentó oficialmente la nueva camioneta todo terreno Kia Tasman, en su versión Rompe Montañas, durante un lanzamiento realizado en la zona de Bahía de las Águilas.

El modelo, disponible en el mercado dominicano a partir de este sábado 6, fue sometido a un recorrido de demostración que puso a prueba su capacidad para escalar terrenos difíciles, así como su confort, estabilidad, suspensión y desempeño general.

La empresa aseguró que cuenta con unidades suficientes en distintos colores para la venta en todo el país.

Además de la imponente Kia Tasman, Viamar exhibió la Super Pick-up, una nueva versión de vehículo todo terreno tipo Jeep.

El presidente del Grupo Viamar, Juan Fernando Villanueva Sued, destacó las garantías de esta nueva propuesta, que en apenas dos meses de presencia en República Dominicana se ha posicionado como pionera en el segmento de camionetas todo terreno.