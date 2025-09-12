SEÚL.– El líder norcoreano Kim Jong-un anunció que el próximo congreso del Partido de los Trabajadores presentará una nueva estrategia militar que combinará el fortalecimiento del arsenal nuclear con la modernización de las armas convencionales, según informaron este sábado medios estatales.

Durante una visita a institutos militares de la Academia de Ciencias de la Defensa, Kim supervisó pruebas de vehículos blindados avanzados, sistemas de protección activa y armas electrónicas, destacando la necesidad de construir un ejército más poderoso y moderno.

«Debemos impulsar en paralelo nuestras capacidades nucleares y convencionales», afirmó Kim, subrayando que la estrategia será formalmente adoptada en el noveno congreso del partido.

Kim Jong-un hara reforzamiento militar y colaboración con Rusia

El mandatario también observó un concurso de tiro de francotiradores y resaltó la importancia de expandir las fuerzas especiales. Este enfoque llega en un contexto de creciente cooperación militar con Rusia, incluyendo el envío de unos 15.000 soldados norcoreanos para apoyar la guerra en Ucrania.

Desde el último congreso en 2021, Corea del Norte ha impulsado un ambicioso plan armamentístico, con avances en misiles intercontinentales de combustible sólido y satélites espía, generando preocupación a nivel internacional.