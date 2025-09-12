NACIONES UNIDAS.– Estados Unidos lanzó una firme advertencia a Rusia este viernes durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, tras la incursión de 19 drones rusos en espacio aéreo polaco, la cual fue denunciada por Polonia como una agresión directa contra un miembro de la OTAN.

"Defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN", afirmó la representante de EE.UU. ante la ONU, Dorothy Shea, en un mensaje directo a Moscú.

La diplomática calificó la acción como una “inmensa falta de respeto” a los esfuerzos diplomáticos de Washington por poner fin a la guerra en Ucrania, y afirmó que Estados Unidos ha demostrado “esfuerzos extraordinarios” para lograr la paz.

Rusia niega los hechos

En respuesta, el embajador ruso Vasili Nebenzia negó rotundamente la violación del espacio aéreo, alegando que los drones usados en sus ataques a Ucrania no tienen alcance suficiente para llegar a Polonia. Calificó las acusaciones como «histeria» de parte de los países europeos y una estrategia de Ucrania para escalar el conflicto.

EE.UU. y contexto delicado

Este incidente marca el primer acto hostil de Rusia contra un país miembro de la OTAN desde el inicio de la guerra en Ucrania, lo que ha elevado la tensión internacional y reavivado temores de una expansión del conflicto.