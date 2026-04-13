El dominicano Koby Brea tuvo un formidable domingo al encestar 20 puntos en la victoria de los Phoenix Suns 135-103 sobre el Oklahoma City Thunder.

Brea vio acción durante 29 minutos, en los que además capturó cinco rebotes y repartió tres asistencias, destacándose por su efectividad desde la larga distancia al encestar seis triples en nueve intentos.

La actuación del novato de 23 años representó la mejor de su corta carrera en la NBA y llega en un momento clave, en el que busca consolidarse dentro de la rotación del conjunto de Phoenix.

El escolta, seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2025 por los Golden State Warriors, ha disputado 12 partidos en la presente temporada, en los que promedia 3.8 puntos, 0.7 rebotes y 0.8 asistencias por encuentro. Además, lanza para un 41.7 % desde el campo y un 43.3 % en triples.

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Más allá de los números, la actuación de Brea refleja su principal carta de presentación: el tiro exterior. Su capacidad para castigar desde el perímetro podría convertirse en un recurso valioso para los Suns, especialmente en situaciones en las que el equipo necesita abrir la cancha y generar espacios ofensivos.

El dominicano ha ido ganando confianza en sus minutos en cancha y, con actuaciones como la de este domingo, envía un mensaje claro de que puede aportar de inmediato cuando se le brinda la oportunidad.