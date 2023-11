La comunicación constante ayuda a Harden en LA

Justo antes de que comenzara la práctica, el armador de los Clippers se inclinó hacia adelante en su silla y observó cómo un asistente dibujaba un marcador en una pizarra.

La conversación entre el empleado y la superestrella, James Harden, terminó en minutos y es completamente posible pasarla por alto, excepto que tan pronto como Harden se unió al equipo, el ex jugador más valioso de la NBA dejó en claro que quería interacciones como esta.

Cuando Harden dijo durante su conferencia de prensa introductoria que quería una “voz” y un “diálogo” con sus nuevos entrenadores, estaba diciendo que no quería ser sólo un jugador ejecutando jugadas, sino un socio en su elaboración. Los Clippers estaban escuchando.

En las tres semanas desde que llegó Harden, el equipo ha participado en lo que él y el entrenador Tyronn Lue describieron como “comunicación constante” – “todos… y solo… días”, dijo Harden, haciendo una pausa para enfatizar – destinada a ponerlo al día, como Los entrenadores lo harían con cualquier otra incorporación nueva, al mismo tiempo que le echarían una mano en un proceso que Harden llamó “divertido”.

“Simplemente me permiten ser creativo y leer las defensas y ver lo que están haciendo en el piso defensivo, y cada juego es diferente en el que [Lue] ve algo y se me permite sentarme y hacerlo”, Harden. dijo después de la victoria del lunes contra San Antonio.

“Me he ganado ese respeto y he demostrado que puedo hacerlo. He tenido diferentes tipos protegiéndome y diferentes equipos me prepararon y protegieron”.

Por: Andres Greif

Los Ángeles Times