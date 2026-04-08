Las brigadas de la Defensa Civil trabajan activamente desde el martes en procura de salvar vidas

Santo Domingo. – La Defensa Civil pidió hoy a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas, no intentar cruzar ríos o cañadas desbordadas, permanecer en zonas seguras y seguir las indicaciones oficiales.

La Defensa Civil reportó hoy grandes inundaciones en Manoguayabo, Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guaáyiga y los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte, en la provincia Santo Domingo.

En el Distrito Nacional se reporta la crecida del río Isabela y el desbordamiento de las cañadas Arroyo Manzano, Aguacate y Los Girasoles, sin víctimas hasta el momento.

El director de la entidad, Juan Salas, expresó que brigadas de esa entidad trabajan para preservar vidas, en la cuenca de los ríos Nigua y Yubazo, en San Cristóbal y en zonas vulnerables de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Puerto Plata y Monte Plata, “donde las precipitaciones han sido intensas”.

En Monte Plata se mantienen zonas anegadas e incomunicadas las comunidades de Peralvillo, Las Cuabas, Los Botaos, Mama Tingo, a causa de la crecida del río Ozama.

En el Distrito Nacional se reporta la crecida del río Isabela y el desbordamiento de las cañadas Arroyo Manzano, Aguacate y Los Girasoles, sin víctimas hasta el momento.

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Salas informó que sus brigadas rescataron con vida a un señor atrapado en una alcantarilla del sector Las Praderas, en Santo Domingo Oeste.

Igualmente, llevaron a zonas seguras a 10 adultos mayores que fueron afectadas por las inundaciones.

Rescates

Dijo que rescatistas de la Defensa Civil realizan desde el pasado martes labores preventivas y de respuesta en las zonas afectadas por las lluvias, provocadas por una vaguada en altura que incide sobre el país.

“Desde esta madrugada nuestro equipo está en terreno salvando vidas. Continuamos en contacto con las gobernadoras provinciales y las alcaldías locales, con quienes coordinamos la activación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), espacios donde participan todos los actores de respuesta”, dijo Salas.

Salas, también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pidió a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas, no intentar cruzar ríos o cañadas desbordadas, permanecer en zonas seguras y seguir las indicaciones oficiales.