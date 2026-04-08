Las intensas lluvias registradas este miércoles, producto de la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional, han colapsado las principales vías del Distrito Nacional, generando fuertes inundaciones urbanas y complicaciones extremas en el tránsito.

Las autoridades de socorros han identificado los sectores donde el cúmulo de agua ha alcanzado niveles críticos, afectando la movilidad de miles de ciudadanos.

Los 7 puntos con mayores inundaciones

Si tiene previsto transitar por estas zonas, se recomienda extremar las precauciones o buscar rutas alternas:

Autopista Duarte: Situación crítica en los kilómetros 13, 18 y 32, donde el drenaje ha sido insuficiente para el volumen de agua.

Intersección Autopista Duarte con Av. Monumental: Gran congestionamiento debido a la acumulación de agua en la entrada a la capital.

Lluvias provocaron inunundaciones en la avenida Los Próceres./Foto Jorge González

Av. Winston Churchill con Av. John F. Kennedy: Uno de los puntos de mayor flujo vehicular que presenta anegaciones importantes.

Av. Los Próceres: Varios tramos de esta vía se encuentran prácticamente intransitables.

Av. José Núñez de Cáceres con calle Olof Palme: Se reportan dificultades para el paso de vehículos ligeros.

Av. Gustavo Mejía Ricart: Inundaciones en diversos puntos de esta importante arteria comercial.

Av. José Ortega y Gasset: El agua ha cubierto gran parte de la calzada, ralentizando el tráfico.

Ante el deterioro de las condiciones climáticas, la alcaldía del Distrito Nacional informó que el Comité de Mitigación de Desastres ha sido activado de manera permanente.

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«Nuestros equipos están desplegados en la ciudad para atender cualquier emergencia y agilizar el drenaje en los puntos críticos», expresó la entidad.

La Luperón inundada por las lluvias./Foto Jorge González

Lluvias

En virtud de eso, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que, durante el transcurso del día y las primeras horas de la noche, lluvias continuas, de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas, posibles granizadas, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento sobre diferentes localidades del país.

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En tal sentido, 14 provincias fueron colocadas en alertas: San Pedro de Macorís, La Vega, Elías Piña, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Barahona, San Cristóbal, Santiago, Santiago Rodríguez, Azua, Gran Santo Domingo, Dajabón y Peravia

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