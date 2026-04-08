La lealtad de Pam Bondi hacia Donald Trump

Pam Bondi

Exfiscal General EE. UU.

Reiteró su lealtad al presidente Donald Trump a la hora de prescindir de sus servicios. Trump, además de su disgusto con el manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein, quería una cacería de brujas contra sus enemigos políticos. Ante sus dificultades el mandatario no reparó en lealtad para ponerla en la calle.

Diosdado Cabello

Ministro Interior Venezuela

Las circunstancias lo han inclinado a optar por la conciliación en lugar de la confrontación. Aunque no le quede de otra, se trata de un buen paso. Después de la captura del presidente Nicolás Maduro para ser juzgado en Nueva York por narcotráfico sabe que tiene que bajar el tono. La movilización por la paz que ha convocado parece un buen gesto.

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Papa León XIV

Jefe del Vaticano

Se ha convertido en un soldado de la paz contra la guerra en Irán. No ha vacilado en condenar la escalada de Estados Unidos e Israel y en exhortar a la humanidad a que no permita que la guerra y la injusticia se interpongan en el camino de la paz. En momentos de convulsión voces como la suya son un estímulo.