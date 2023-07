La ley también es para Bukele

Nayib Bukele,

Presidente El Salvador.-

Trilla los senderos de la dictadura al tratar de burlar la Constitución con la inscripción de su candidatura presidencial para las próximas elecciones. Ha debido al menos guardar las apariencias y esperar que la Carta sea reformada antes que tratar de ignorarla como si estuviera por encima de ella. La ley es también para él.

Elizabeth Silverio Silien

Elizabeth Silverio,

Falsa científica.-

Las violaciones en que incurrió no solo al arrogarse el título de neurocientífica, sino al ofrecer tratamientos médicos para los que no estaba autorizada, no pueden subestimarse. Son muy graves. Pero tal parece que el Ministerio Público, sin examinar su estado de salud físico y mental, se ha ensañado en su contra. No se trata de indulgencia.

Antonio Guterres (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)

António Guterres,

Secretario general ONU.-

Transmite un auspicioso mensaje su visita a Puerto Príncipe para verificar sobre el terreno la problemática de la nación. De esa manera tiene más peso su insistente reclamo a la comunidad internacional para auxiliar una nación que es víctima de la inseguridad, la ingobernabilidad y la extrema pobreza.