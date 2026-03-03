El expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz y presidente de la Fundación que lleva su nombre, durante un conversatorio en el Grupo de Comunicaciones Corripio. / José de León

Santo Domingo.– El expelotero dominicano David Ortiz consideró que los bateadores deben priorizar el contacto y la disciplina en el plato de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El extoletero, conocido como el “Big Papi”, sostuvo que en un torneo corto como el Clásico lo más importante es poner la pelota en juego, en lugar de “buscar pared” con batazos de largo alcance.

Ortiz ofreció sus consideraciones a propósito de recientes declaraciones de Edwin Encarnación y Nelson Cruz sobre los ajustes que deberían asumir los bateadores dominicanos en el evento.

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown representó a la República Dominicana en las ediciones de 2006 y 2009 del certamen mundialista.