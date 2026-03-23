La ruptura de Rodrigo Chaves Robles con Cuba

Fotografía de archivo del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, durante una condecoración en su honor en el Salón Amarillo de la Presidencia, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Rodrigo Chaves Robles

Presidente de Costa Rica

En el epílogo de su mandato no podía ser más vergonzoso su gesto de romper unas históricas relaciones diplomáticas con Cuba sin otro motivo que el de congraciarse con Donald Trump. No le bastaba con marcharse. No había necesidad de la ruptura ni tampoco de legar una crisis a su sucesora Laura Fernández.

Luis Pérez

Presidente Colegio de Periodistas

La coerción que ha rechazado a dos periodistas acusados de difamación e injuria por el exdirector de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, se presta para un debate sobre el alcance de la libertad de expresión. Calificó la decisión contra Ramón Miguel Gutiérrez Jerez y Joan René Santana de extralimitación y abuso de poder.

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Chuck Norris

Actor estadounidense

El cine de acción, que en una época se popularizó en Hollywood, tuvo en él a uno de sus más destacados exponentes. En la lucha contra el crimen y las pandillas encontró en las artes marciales un recurso que utilizaba para dominar a sus rivales. Su muerte a los 86 años de edad deja un gran vacío en el séptimo arte.