Santo Domingo.- Según la teoría de alimentación del strength coach y mentor de estilos de vida, Juan Carlos Simó, para tener una vida saludable se deben eliminar de la dieta diaria aquellos alimentos que son pro inflamatorios o que dañan el intestino, y agregar productos que vienen directamente del campo, sin pasar por ninguna industria alimentaria; lo que se logra comprando en el mercado.

“Durante mis estudios en el Instituto de Medicina Funcional en los Estados Unidos, del cual soy miembro, vi que estos médicos, que son médicos convencionales, utilizaban una estrategia nutricional que se llamaba ‘Dieta de eliminación’, la cual utilizaban como parte del tratamiento con medicamentos. Una dieta donde le eliminaban los alimentos que son pro inflamatorio o que dañan el intestino, como forma de restablecer la capacidad del cuerpo humano, de recuperar su equilibrio y sanar por sí solo”, explica.

Dice que su teoría sobre la alimentación está plasmada en su libro “Dieta Simó o Simó Diet”, donde hace referencia al tipo de alimentos que las personas deben o no comer.

La teoría de una buena alimentación

“Durante la pandemia muchos seguidores me hacían preguntas muy puntuales de cómo comer, cómo eliminar el reflujo gástrico, el problema de hacer dietas y no rebajar, ‘tengo diabetes me ponen a hacer dietas y no mejoro’, entonces me puse a publicar en redes lo que yo prescribía a mis pacientes y clientes, cómo transformar su metabolismo bajando la inflamación y eliminando aquellos alimentos para que el cuerpo pueda sanarse, y se volvió una dieta viral. De ahí surge mi libro”, dice.

Entre los elementos que se deben eliminar de la dieta diaria, por orden son: los aceites vegetales refinados, digase Canola, soya, girasol y maíz, además todo lo que venga en cajas, especialmente cereales, y por último las azúcares refinados.

“Si la gente elimina estos aceites refinados de su dieta, va a ver que esa ansiedad que le da por comer cosas como café azucarado, galletas, bizcochitos, frutas, entre comidas, se elimina, porque estos aceites trastornan el intestino y lo que se llama la macrobiótica intestinal hace que tengamos esa ansiedad por alimentos altamente procesados”, resaltá Simó.

También te podría interesar: Política alimento: FAO reconoce

Dice que esta es una dieta que todos pueden llevar, porque no limita en cantidades, se puede hacer la misma cantidad de comida diaria, pero lo que va a variar son los ingredientes con que se preparan.

“En vez de elegir una galleta de soda, una fruta; en vez de pastas, arroz blanco; en vez de comer alimentos cárnicos procesados, carne o pollo; en vez de aceite de girasol y canola, pues usamos aceite de coco o de oliva, cuando lo permita el presupuesto”, explica.

Simó resalta que en vez de edulcorante artificial se puede utilizar miel.

La teoría de una buena alimentación

Agrega que lo que engorda a las personas no es el exceso de calorías, sino los tras trastornos hormonales producidos por los alimentos que inflaman el cuerpo y que son consumidos de forma consciente o subconsciente, porque están ocultos en algunos alimentos procesados.

En cuanto al mito de que si el pan engorda o no, dice que el que usualmente comen los dominicanos, no es el mismo de antes y tiene muchos ingredientes ocultos.

“Ya no es el pan artesanal de hace 30 o 40 años, a parte de que el trigo está manipulado genéticamente. Lo que entiendo es que en el plan de alimentación elimine toda la fuente de trigo por un mes, en vez de pan casabe, en vez de galletas, frutas y después de ese mes introducir el pan a ver cómo le cae”.

Para el también fisioterapeuta, hay comidas como el pan y la pasta que considera postres, porque se pueden comer un fin de semana, en una reunión familiar, pero no debería ser una opción del día a día en una persona.

Este especialista, que ha realizado estudios en dietética para prevenir y tratar enfermedades crónicas degenerativas, estudios en medicina funcional, como asistente de médicos; explica que “una comida específica te puede alejar o acercarte a la plenitud. Yo creo que los excesos son malos, lo que tenemos es que comenzar a estructurar nuestros valores y ver los alimentos que en verdad son buenos para nosotros y aquellos alimentos que no son muy nobles, que sean la excepción del fin de semana, de la playa, y no del día a día”.