El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) inauguró el Programa de Inglés Virtual para la Empleabilidad (PIVE), con de 5,000 becas dirigidas a colaboradores del sector hotelero de la región Este del país.

La institución señaló que el objetivo del programa es fortalecer las competencias lingüísticas del talento humano, supliendo la necesidades del sector turístico y las demandas actuales del mercado laboral.

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Durante el acto, el ministro Rafael Santos Badía, anunció la ampliación del programa de becas, para duplicar su alcance y brindar mayores oportunidades de formación a jóvenes que aún no se encuentran insertados en el mercado laboral en dicha demarcación.

“Este programa será fortalecido y ampliado, integrando modalidades virtuales y presenciales, a fin de garantizar mayor acceso y un mejor aprovechamiento por parte de la población beneficiaria”, expresó el ministro.

El ministro Rafael Santos Badía durante el lanzamiento del programa de inglés.

En ese sentido, indicó que el fortalecimiento de las habilidades comunicativas del personal del sector contribuye directamente a mejorar la experiencia de los visitantes y a consolidar la competitividad de la República Dominicana como destino turístico de clase mundial.