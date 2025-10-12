Santo Domingo.– Leah Francis Campos-Schandlbauer fue juramentada oficialmente como embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, marcando el inicio formal de su misión diplomática en el país caribeño.

Durante la ceremonia, Francis Campos-Schandlbauer realizó el juramento ante las autoridades presentes, comprometiéndose a defender la Constitución de Estados Unidos y cumplir con los deberes de su cargo:

“Yo, Leah Francis Campos-Schandlbauer, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales, que le seré fiel y leal, que asumo esta obligación libremente, sin reservas ni opiniones, y que cumpliré con los deberes del cargo que estoy a punto de asumir, con la ayuda de Dios en este día. Amén.”

Su designación fue ratificada por el Senado estadounidense mediante una votación en bloque, que aprobó más de un centenar de nominaciones que habían estado retenidas debido a disputas políticas entre senadores republicanos y demócratas.

Francis Campos-Schandlbauer fue nominada el 16 de diciembre de 2024 por el presidente Donald Trump, poco antes de iniciar su segundo mandato en la Casa Blanca. La embajadora proviene de Arizona, es madre de cuatro hijos y pertenece a una familia católica. A lo largo de su carrera se ha destacado por su defensa de la vida, la familia y la economía de libre mercado. Su trayectoria política inició en 2012, cuando participó en las elecciones primarias del Partido Republicano para el Distrito 9 de Arizona en la Cámara de Representantes.

Con su juramentación, Francis Campos-Schandlbauer asume oficialmente la representación diplomática de Estados Unidos en República Dominicana, comprometiéndose a fortalecer los vínculos políticos, económicos y culturales entre ambos países.