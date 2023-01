LeBron James hace historia al llegar a 38 mil puntos

LOS ÁNGELES, AP.— LeBron James se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en anotar 38.000 puntos en su carrera, pero Joel Embiid tuvo 35 puntos y 11 rebotes mientras los 76ers de Filadelfia derrotaron el domingo 113-112 a los Lakers de Los Ángeles para su séptima victoria en nueve juegos.

Russell Westbrook no logró un tiro limpio o un pase en el último segundo bajo la defensa de Embiid, lo que permitió a los 76ers aferrarse a su cuarta victoria consecutiva como visitantes. Westbrook afirmó que Embiid le cometió una falta, quien no estuvo de acuerdo.

James anotó 35 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes para los agotados Lakers, que han perdido tres seguidos después de una racha de cinco victorias consecutivas. James superó los 38.000 puntos con un tiro en salto que formó parte de su inicio de 8 de 9 con 16 puntos en el primer cuarto.

«Es frustrante llegar a esas posiciones y no poder salir con la victoria», dijo James. “Conseguimos la detención, nos dimos la oportunidad de ganar y no ejecutamos. … Estamos jugando buen baloncesto. Simplemente no estamos ganando juegos”.

James Harden agregó 24 puntos y 13 asistencias para Filadelfia, que arrasó en la serie de la temporada y venció a Los Ángeles por sexta vez consecutiva.

James y Kareem Abdul-Jabbar son los únicos miembros del club de los 38.000 puntos de la NBA, y James superará a Abdul-Jabbar (38.387 puntos) en la cima de la lista de anotadores de carrera el próximo mes si mantiene su ritmo actual. James no quería hablar sobre el hito después.

Georges Niang encestó un triple con una asistencia de Embiid con 1:28 por jugar para poner a Filadelfia arriba 111-109. Luego, una larga revisión de video anuló una llamada y resultó en una pérdida de balón para James antes de que Embiid drenara un tiro en salto de 14 pies con 45 segundos restantes.

Troy Brown Jr. conectó un triple de esquina para recortar la ventaja de Filadelfia a un punto, y Embiid falló un tiro en salto con Westbrook en la cara.

Los Lakers no pidieron tiempo muerto ya que Westbrook condujo hacia el aro con la oportunidad de ganarlo. No pudo lanzar un tiro o un pase, con un aparente intento de pase cruzado que se desvió de las manos de Niang antes de que se agotara el tiempo.

JUEGOS DE HOY

2:00 p.m. Boston en Charlotte

3:30 p.m. Indiana en Milwaukee

4:00 p.m. New Orleans en Cleveland

4:00 p.m. Toronto en New York

4:00 p.m. Golden State en Washington

4:30 p.m. Miami en Atlanta

5:00 p.m. Utah en Minnesota

7:00 p.m. Phoenix en Memphis

11:30 p.m. Houston en L.A. Lakers

Resultados de ayer

New York 117

Detroit 104

L.A. Clippers 121

Houston 100

Chicago 132

Golden State 118

Oklahoma City 112

Brooklyn 102

Sacramento 132

San Antonio 119

Denver 119

Orlando 116

Portland 140

Dallas 123

Philadelphia 113

L.A. Lakers