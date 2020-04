Leonel advirtió

- Publicidad -

Leonel Fernández advirtió sobre una poblada por la falta de transparencia en los programas contra el coronavirus. ¿Tan grave es la cosa?

En la Ciudad Colonial se han encendido unos “fogones solidarios” para auxiliar con alimentos a policías y necesitados. Buena obra. ¿Verdad?

Los pasajeros aislados en Boca Chica tras retornar de Nueva York alegan que han sido abandonados. La queja está dada. ¿De acuerdo?

El PRSC insiste en que se endurezcan las medidas para enfrentar la crisis sanitaria. Pero el Gobierno no está en eso. ¿O no es así?

La Procuraduría pidió a los contratistas terminar la construcción de La Nueva Victoria. Si ya cobraron el coronavirus no es pretexto.

Es inhumano que en medio de la actual crisis sanitaria Washington impida ayuda humanitaria a Cuba. El caso es para protestar con fuerza.

Conviene que los detenidos por violar el toque de queda sean puestos a recoger basura. A lo mejor así aprenden a hacer algo útil.

Luis Abinader dona alimentos y Gonzalo Castillo insumos médicos. Es la campaña contra el coronavirus. ¿Verdad que sí?