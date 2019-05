SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández aseguró este domingo que la palabra Constitución es lo único que actualmente está provocando desacuerdos y divergencias a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Ante miles de seguidores congregados en el centro Olímpico Félix Sánchez, Fernández sostuvo, también, que la modificación de la Constitución con el único propósito de hacer posible la reelección, es una acción que desata fuertes tensiones y conflictos en la sociedad, y que generalmente culmina en una dictadura.

“Lo verdaderamente trascendental es la supervivencia de la democracia. Es el respeto a la Constitución”, afirmó.

Manifestó, además, que la “familia peledeísta” no debe dejarse influenciar en sus decisiones por fuerzas extrañas que cambian de chaqueta con cada nuevo gobierno, y que sólo saben medrar en la oscuridad, sin lealtad a nada ni a nadie.

“Hoy, con la multitudinaria presencia de todos ustedes en este acto, el pueblo habló. Y al hablar, el pueblo exige que se respete la Constitución y se preserve la democracia”, dijo Fernández al hablar durante el acto de presentación de dos millones de firmas que apoyo su candidatura a la presidente por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Fernández dijo que a pesar de las discrepancias actuales y de las diferencias del pasado, no alberga en su corazón rencor o resentimiento alguno y que por el contrario, agradece la oportunidad que se le ha brindado para conocer nuevas facetas del alma humana, “lo cual, sin duda alguna, contribuye a hacer de mí un mejor ciudadano y líder político”.

Destacó, también, que durante los gobiernos del partido morado, la República Dominicana ha ido avanzando por senderos de progreso y modernización, debido a que ha disfrutado de estabilidad política democrática, por lo que señaló que no es momento de poner en peligro esa estabilidad.

Refirió que cuando asumió por vez primera la presidencia de la República, en el año 1996, no modificó la Constitución, a pesar de recibir fuertes presiones para que sucumbiera a la tentación.

“La Constitución es la Ley de Leyes. Es la normativa jurídica que está por encima de todas las demás. Es la que garantiza el orden y la coexistencia armónica entre los integrantes de una sociedad. Toda la vida en sociedad está sujeta a normas, leyes o reglas. En ausencia de esas disposiciones legales, la vida en sociedad sería un caos, una anarquía, un desorden”, subrayó, y agregó en seguida que “si la Carta Sustantiva del Estado precisa que la Presidencia de la República se ejerce por un período de cuatro años, no debe modificarse al término de cada período para beneficiar al gobernante de turno”.

En su discurso Fernández dijo, además, que el pueblo quiere líderes políticos responsables, que honren su palabra, que no manipulen, que no engañen, y que no mientan, por lo que él está en disposición de devolverle a la política la dignidad, la decencia y el respeto que reclaman los ciudadanos.

El dato: Los del Comité Político

En el acto de presentación de los dos millones de firmas, solo estuvieron presentes cinco de los 34 miembros del Comité Político del PLD: Radhamés Jimenéz, quien es el presidente del proyecto Leonel 2020; Franklin Almeyda, Abel Martínez, alcalde de Santiago; el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y Bautista Rojas Gómez.

La parte artística

Previo a la llegada de Fernández, por el escenario desfiló una hilera de artistas, quienes deleitaron a los presentes a ritma de merengue, bachata, salsa, dembow y reguetón.

Dentro de los artistas estaba Silvio Mora, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Michel “El Buenón”, El Alfa, Luis Miguel del Amargue, Mark B. y el cierre con la destacada artista dominicana de fama internacional, Natti Natasha. Con su participación se terminó el acto.